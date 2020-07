Elettra Lamborghini nuovo video, ammaliante come una pin-up dal seno esplosivo: «Che bocce, sorella!» (Di martedì 14 luglio 2020) Fisico da pin-up e sempre pronta a pubblicare una nuova foto provocante, stiamo parlando dell’irriverente Elettra Lamborghini. Nell’ultimo periodo è stata al centro dei gossip e i motivi sono stati tantissimi. Il matrimonio sempre più vicino e tutte le cose che lo riguardano, alla discussione sul suo nuovo singolo. Insomma, non riesce proprio a stare in un angolino. Qualche ora fa la cantante ha pubblicato una nuova foto con cui ha annunciato l’uscita del video di La Isla. Si tratta di uno scatto molto piccante che ha mandato in tilt tutto il suo pubblico. Elettra si è fatta amare per la sua musica e la sua simpatia. Quest’anno ha partecipato anche al Festival di Sanremo, non ha ottenuto il podio ma il suo brano è stato ascoltato fino alla ... Leggi su urbanpost

