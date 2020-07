Egitto, morto di Covid il giornalista Mohamed Mounir. La figlia: “Lo ha contratto in carcere”, lo stesso in cui è rinchiuso Zaki (Di martedì 14 luglio 2020) Mohamed Mounir, morto ieri al Cairo all’età di 65 anni, era uno dei decani dei giornalisti egiziani, conosciuto e apprezzato da molti colleghi. Il suo caso ha sconvolto parte dell’opinione pubblica egiziana perché direttamente collegato sia all’emergenza pandemica che alla sua poca simpatia nei confronti del regime. Mounir è deceduto a causa del coronavirus ed è praticamente certo che il giornalista sia rimasto contagiato all’interno della prigione di Tora, a sud del Cairo. La stessa in cui da oltre 5 mesi è rinchiuso Patrick George Zaki e dove stanno trascorrendo durissime detenzioni decine di prigionieri di coscienza e attivisti anti-regime. Il 15 giugno scorso Mounir, che non ha mai nascosto ... Leggi su ilfattoquotidiano

