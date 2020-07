Egitto, morire di Covid-19 infettandosi in galera (Di martedì 14 luglio 2020) Solo un mese fa l'International Presse Institute, una rete di giornalisti e redattori che difendono lavoro, indipendenza e libertà d'informazione aveva denunciato il pericolo corso dai detenuti nelle carceri egiziane obbligati a una pesante quanto pericolosa promiscuità. Fra essi una sessantina di giornalisti. E in quei giorni, precisamente il 15 giugno, un decano dei media del grande Paese arabo, Mohamed Mounir veniva fermato e poi trattenuto in carcere per aver partecipato a un dibattito (...) - Mondo / Egitto, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

Solo un mese fa l'International Presse Institute, una rete di giornalisti e redattori che difendono lavoro, indipendenza e libertà d'informazione aveva denunciato il pericolo corso dai detenuti nelle ...