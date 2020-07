Ecco come Conte vuole bruciare decine di miliardi nell’esclusivo interesse dei Cinquestelle (Di martedì 14 luglio 2020) Dice Giuseppe Conte che sulla vicenda Autostrade agirà «nell’esclusivo interesse degli italiani». E allora vediamolo nel dettaglio «questo esclusivo interesse degli italiani» che il presidente del Consiglio millanta di voler tutelare con l’esproprio dei Benetton per l’Italia attraverso la revoca della concessione governativa a gestire la rete autostradale. La concessione prevede che in caso di revoca lo Stato dovrà versare nelle casse di Autostrade per l’Italia ventitré miliardi di euro. Il governo Conte pensa di essersi tutelato avendo inserito nel recente decreto milleproroghe un articolo che riduce l’indennizzo da ventitré a sette miliardi, ma a parte che sono comunque sette miliardi, ... Leggi su linkiesta

NicolaPorro : Marco Travaglio si scaglia contro @AnnalisaChirico scrivendo che 'ci vorrebbero tre lingue come le sue per leccarli… - VittorioSgarbi : Ma come fa un pugliese di 38 anni, di Bari, a trasformarsi in un militante dell’Isis e da Nicola cambiare il nome i… - CarloCalenda : Ecco cosa succede quando un parolaio come #Salvini incontra un giornalista preparato, che fa il suo lavoro e incalz… - spatresano : RT @lopec15: Ecco come Conte vuole bruciare decine di miliardi nell’esclusivo interesse dei Cinquestelle - Robin44197653 : @CarloCalenda Quando uno soffre di superbia credendo di avere le soluzioni in tasca su ogni argomento ecco che esco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Azzolina: ecco come funzioneranno le graduatorie provinciali per le supplenze Orizzonte Scuola Vaccino anti Hpv. Gli obiettivi di copertura sono una chimera. Ecco i nuovi dati del Ministero della Salute: “Servono interventi mirati”

Pubblicato l’aggiornamento 2018 sulle coperture vaccinali contro il papilloma virus. Per le femmine target del 95% lontanissimo e in tutte le coorti di età analizzate (1997-2006) si arriva al massimo ...

Corbo: "I pro e i contro della cessione di Koulibaly! Ho un'idea: ecco come farlo restare a Napoli"

Nel giro di tre giorni svetta sugli altri, in campo in cronaca. Annuncia il venerdì che sarebbe felice di rimanere a Napoli, città che nessuno può accusare di razzismo, come ha confidato anche ad ...

