È morto il conduttore televisivo statunitense Grant Imahara (Di martedì 14 luglio 2020) È morto a 49 anni Grant Imahara, presentatore televisivo statunitense noto soprattutto per aver partecipato al programma di Discovery Channel Mythbusters. Secondo il giornale Hollywood Reporter Imahara sarebbe morto per un aneurisma cerebrale. Il conduttore era nato a Los Angeles, California, da una famiglia di origine giapponese. Dopo una laurea in ingegneria elettronica si è specializzato nella realizzazione di effetti speciali per il cinema, lavorando poi per diversi anni alla Lucasfilm (la società di produzione di George Lucas). Nel 2004 iniziò a lavorare al programma Mythbusters che si occupa di provare la validità di miti e leggende urbane. Dopo aver lasciato la serie nel 2014, insieme a Byron e Belleci ... Leggi su linkiesta

