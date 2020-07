È il compleanno di Renato Pozzetto. Gli auguri dei social – Il video (Di martedì 14 luglio 2020) Non solo festa della Repubblica francese: almeno in Italia, nonostante il significato universale della Rivoluzione con la R maiuscola, si festeggia con più partecipazione (almeno guardando i social) il compleanno del più milanese degli attori: Renato Pozzetto che oggi, 14 luglio, compie 80 anni. Pozzetto nato sul Lago Maggiore, cresciuto a Gemonio e arrivato in realtà a Milano solo dopo la fine della guerra dalle superiori sceglie di accompagnarsi con l’amico Aurelio Cochi Ponzoni, pure lui di Gemonio. Nasce la coppia Cochi e Renato, famosa già dagli anni ’60. Insieme a Enzo Jannacci, Felice Andreasi, Bruno Lauzi e Lino Toffolo fondando il Gruppo Motore che si esibisce al mitico Derby, sempre a Milano. Di li a poco, Cochi e ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Auguri a Renato Pozzetto, 80 anni col sorriso del comico. Oggi il compleanno dell'attore milanese. #ANSA… - GQitalia : «Eh la madonna!», verrebbe da dire ?? Buon compleanno #RenatoPozzetto! #14luglio - SpettacoloNews1 : Tanti auguri di buon compleanno Renato Pozzetto!?? #14luglio #RenatoPozzetto - nonleggerlo : RT @formichenews: Renato Pozzetto ne fa 80. Gli auguri di Pizzi - Malam4rco : RT @_Milanisti1899_: #tradizionecasciavìt Quelli che il Derby il cabaret meneghino Quelli che Gattullo e l'ufficio facce con Jannacci Teo… -

Ultime Notizie dalla rete : compleanno Renato Buon compleanno Renato Varesenews Renato Pozzetto 80 anni, buon compleanno: cosa fa oggi l’attore?

Renato Pozzetto oggi, 14 luglio, compie 80 anni: come sta? L’attore si è ritirato dalle scene da molto tempo, ma è stato un simbolo della comicità italiana. Renato Pozzetto compie oggi 80 anni, l’atto ...

RENATO POZZETTO COMPIE 80 ANNI/ Il campione delle risate tra cabaret e cinema

Renato Pozzetto compie 80 anni e si racconta senza filtri: “Il sodalizio artistico con Cochi Ponzoni è nato all’alba della vita. Su Jannacci…”. Renato Pozzetto oggi compie 80 anni, social network in f ...

Renato Pozzetto oggi, 14 luglio, compie 80 anni: come sta? L’attore si è ritirato dalle scene da molto tempo, ma è stato un simbolo della comicità italiana. Renato Pozzetto compie oggi 80 anni, l’atto ...Renato Pozzetto compie 80 anni e si racconta senza filtri: “Il sodalizio artistico con Cochi Ponzoni è nato all’alba della vita. Su Jannacci…”. Renato Pozzetto oggi compie 80 anni, social network in f ...