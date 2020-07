“È amore!”. Raffaella Fico, è lui il suo nuovo fidanzato vip. Giovane, ma con un nome ‘pesante’ (Di martedì 14 luglio 2020) Sempre bellissima e super sexy Raffaella Fico, beccata da uno scoop di Alfonso Signorini e che viaggia sulle pagine di Chi, in edicola mercoledì 15 luglio. Si parla appunto di Raffaella e del suo nuovo amore: dopo Mario Balotelli e Alessandro Moggi, ecco Giulio Fratini. Ma qualcuno sa chi è? Presto detto: è stato appena inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30 ed è erede di una famiglia molto facoltosa. Il nonno fondò il marchio di jeans Rifle, mentre il padre è il proprietario della catena di alberghi di lusso Wtb Hotels, oltre a possedere una collezione di orologi che è ritenuta essere la più grande al mondo, con circa 2mila esemplari per un valore stimato di circa 1 miliardo di euro. Fico e Fratini sono stati sorpresi dai ... Leggi su caffeinamagazine

RadDance : The best Disco hiphop reggaeton electro music np Far L'amore by Bob Sinclar & Raffaella Carrà on… - zazoomnews : Raffaella Fico e Giulio Fratini pizzicati a Positano: sarà l’amore giusto? (Foto) - #Raffaella #Giulio #Fratini… - RVallesina : Bob Sinclar - Far l'amore (ft Raffaella Carr - ElcubanitoKC : ?? on @YouTube: Raffaella Carra' / A far l'amore comincia tu (original version) - wonkiluv : 9. raffaella carrà “a far l’amore comincia tu” 27 (29,3%) -

Ultime Notizie dalla rete : amore” Raffaella Francesco Guccini compie 80 anni: «Non sono mai stato comunista» Corriere della Sera