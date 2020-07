Dpcm 14 lugllio: disposizioni per voli e treni, in attesa della proroga dello Stato d’Emergenza (Di martedì 14 luglio 2020) Il Ministro Speranza illustrerà il nuovo Dpcm a Montecitorio. Resta l’obbligo delle mascherine al chiuso, mentre slitta l’apertura di discoteche e locali notturni. Cambi anche il trasporto aereo e ferroviario. Il Ministro della Salute Roberto Speranza presenterà alla Camera, nel pomeriggio, le disposizioni contenute nel nuovo Dpcm del Premier Giuseppe Conte che entreranno in vigore … L'articolo Dpcm 14 lugllio: disposizioni per voli e treni, in attesa della proroga dello Stato d’Emergenza proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

