DNS Google: a cosa servono e perché usarli

I DNS Google sono molto utili per poter navigare senza problemi su Internet: essi permettono spesso di accedere a siti che sono bloccati in Italia o in altre nazioni e sono facilmente utilizzabili su ogni

Qui in basso abbiamo raccolto alcuni dei server DNS più sicuri e veloci, da utilizzare nei campi visti nel capitolo predecente: Google DNS: 8.8.8.8 e 8.8.4.4 Cloudflare DNS: 1.1.1.1 Open DNS: ...

