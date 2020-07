Divergent: stasera su 20 di Mediaset il film con Zoë Kravitz e Shailene Woodley (Di martedì 14 luglio 2020) stasera su 20 di Mediaset, alle 21:04, va in onda Divergent, primo capitolo della trilogia cinematografica tratta dai romanzi di Veronica Roth, con Shailene Woodley, Theo James e Zoë Kravitz. Arriva stasera su 20 di Mediaset, alle 21:04, Divergent, film del 2014 diretto da Neil Burger, primo capitolo della serie cinematografica tratta dai romanzi di Veronica Roth, con protagonisti Shailene Woodley e Theo James. Dopo la firma della Grande Pace, Chicago è suddivisa in cinque fazioni consacrate ognuna a un valore: la sapienza per gli Eruditi, il coraggio per gli Intrepidi, l'amicizia per i Pacifici, l'altruismo per gli Abneganti e l'onestà per i Candidi. Beatrice ... Leggi su movieplayer

obsessedwithasr : Ma stasera c'è #Divergent in TV ?? - beawasiIewski : STASERA FA DIVERGENT SAPETE COSA SIGNIFICA SÌ ESATTO THEO JAMES ?????????????? - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Divergent' martedì 14 luglio 2020) Segui su: La Notizia -… - gxallavichx : Addio raga ho trovato Divergent su Prime Video quindi me lo guardo ora così stasera posso vedermi #theresident tranquillamente - gxallavichx : Comunque stasera sul Vengo c'è Divergent -