Distanziamento sociale | Alle radici della società della sorveglianza (Di martedì 14 luglio 2020) Come siamo arrivati ad accettare che lo stato ci imponesse la distanza fisica, la limitazione sociale, il controllo bio-politico, in nome della sicurezza? Come è possibile che una larga parte della popolazione giunga a legittimare tali misure draconiane anche quando queste, esaurita l'emergenza, vengano imposte come i principi del mondo post-covid? di BRIAN CEPPARULO La chiave di lettura che suggerisco è che l'esito “tecnico” verso cui ci stiamo indirizzando, sia in perfetta continuità (...) - Attualità / Privacy, , sorveglianza, Distanziamento sociale Leggi su feedproxy.google

fabfazio : Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino a… - EmilioCarelli : ??Sosteniamo la proposta di @GiuseppeConteIT estendere fino al 31/12 lo stato di emergenza. L’ottimismo di questi gi… - EmilioCarelli : Mi piace e sostengo la proposta di @GiuseppeConteIT di estendere fino al 31/12 lo stato di emergenza per l'epidemia… - darianichele : RT @QRepubblica: 'Ci avete fatto una testa così con le mascherine, il distanziamento sociale e poi ci troviamo con 2000 dal Bangladesh che… - miconsentatwitt : RT @respiro68: Buongiorno, distanziamento sociale tram 19 ore 9 fermata Morgani direzione risorgimento.... COVID RINGRAZIA!!! @InfoAtac @sa… -