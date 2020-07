Diplomi professionali e attestati di italiano per i migranti dello Sprar di Caserta (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Diplomi di Meccatronica, una qualifica rara e assai ambita, oltre agli attestati di italiano, sono stati consegnati agli immigrati facenti parte della Rete Sprar (sistema di protezione e accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, oggi denominato Siproimi) attiva nel comune di Caserta; la consegna è avvenuta nel corso del convegno “La Buona Accoglienza: Il Modello Caserta”, organizzato presso il Salone della Camera di Commercio di Caserta. Presenti il presidente dell’ente camerale Tommaso De Simone (e il segretario Luigi Rao), il vice-sindaco di Caserta Franco De Michele, che ha confermato come “il Comune parteciperà allo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Diplomi professionali Esami di qualifica e diplomi professionali al Cr Forma Crem@ on line Emilia Romagna: 8 milioni per 27 diplomi di tecnico superiore

Roma, 14 lug. (askanews) - Tecnici per la gestione di impianti energetici, per l'edilizia sostenibile e anche per il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali. Ma anche futuri adde ...

Saper dare lo smalto per il diploma di estetista

Proprio per favorire eventualmente il rientro nel sistema di istruzione statale e prendere un diploma con un esame di maturità presso un istituto professionale a indirizzo socio sanitario, dall’anno ...

Roma, 14 lug. (askanews) - Tecnici per la gestione di impianti energetici, per l'edilizia sostenibile e anche per il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali. Ma anche futuri adde ...Proprio per favorire eventualmente il rientro nel sistema di istruzione statale e prendere un diploma con un esame di maturità presso un istituto professionale a indirizzo socio sanitario, dall’anno ...