Dimitrov ritorna negativo al Covid-19: “Pronto per la trasferta negli Usa” (Di martedì 14 luglio 2020) Grigor Dimitrov non è più positivo al coronavirus. Il bulgaro ha annunciato tramite un post su Instagram la propria negatività con un obiettivo chiaro all’orizzonte: “Ho ricevuto la splendida notizia dal mio dottore a Monaco, è confermato che sono negativo al coronavirus – si legge sul profilo social di Dimitrov, il primo a essersi infettato all’Adria Tour – Vi ringrazio per il supporto ricevuto durante queste settimane. Guardo avanti per tornare ad allenarmi ed essere pronto per la trasferta americana”. View this post on Instagram I just got great news from the doctor in Monaco that I am confirmed Covid-19 negative. Thank you for all the support these past weeks during my quarantine. I look forward to ... Leggi su sportface

