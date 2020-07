Dimitrov annuncia: "Sono negativo al Coronavirus" (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA - " Ho appena avuto ottime notizie dal medico a Monaco che mi ha confermato la negatività al Covid-19 . Grazie a tutti per il supporto ricevuto in queste ultime settimane di quarantena: ora ... Leggi su corrieredellosport

Grigor Dimitrova ha annunciato su Facebook di essere guarito dal Coronavirus: “Ho appena ricevuto una grande notizia, sono guarito dal Covid-19. Grazie per tutto il supporto che mi avete mostrato nell ...ROMA - "Ho appena avuto ottime notizie dal medico a Monaco che mi ha confermato la negatività al Covid-19. Grazie a tutti per il supporto ricevuto in queste ultime settimane di quarantena: ora guardo ...