Diego Maradona | Furioso per il film di Sorrentino: fa causa a Netflix (Di martedì 14 luglio 2020) Diego Maradona è disposto a far causa a Netflix pur di difendere la propria immagine, e non importa se il film che cita la sua impresa sarà firmato da un premio Oscar come Paolo Sorrentino. Diego Maradona ha sempre difeso con le unghie e con i denti il suo nome, che è diventato un marchio registrato, e soprattutto … L'articolo Diego Maradona Furioso per il film di Sorrentino: fa causa a Netflix è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

