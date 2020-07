Decreto 14 luglio 2020, come cambiano le misure anti Covid: cosa non potremo fare ancora (Di martedì 14 luglio 2020) Decreto 14 luglio 2020. Oggi scadono le norme anti-contagio approvate dall’esecutivo lo scorso 11 giugno per contrastare l’emergenza Coronavirus. Il governo Conte si prepara a prorogare le restrizioni e i divieti volti a contenere la diffusione del contagio. Nel pomeriggio il ministro della Salute, Roberto Speranza, presenterà in Parlamento il nuovo Dpcm con le misure da adottare. Provvedimenti che dovrebbero restare in vigore fino al 31 luglio. Di che si tratta? cosa cambierà? Secondo quanto riferisce ‘Fanpage’ il governo avrebbe deciso di tenere ancora chiuse tutte quelle discoteche che non godono di spazi all’aperto. Permangono poi il rispetto sociale e l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e ... Leggi su urbanpost

L’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede che, in alternativa alla detrazione, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, possa optare per: sconto immediato ...

La Lega A presenta un dossier per riaprire gli stadi almeno a un numero limitato di tifosi. E bussa a danari

Il calcio senza pubblico è come un piatto di spaghetti cucinato senza sale: insipido. Per questo, la Lega Serie A ha ribadito”la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizion ...

