Death Stranding su PC o su PS4? 'Come ammirare un film al cinema rispetto a uno in TV' (Di martedì 14 luglio 2020) Oggi è il grande giorno: Death Stranding di Kojima Productions arriva su PC. Il gioco poteva vantare un ottimo comparto tecnico sin dal suo lancio lo scorso anno su PS4, ma con una nuova gamma di opzioni su PC, promette di essere un titolo ancora più bello. Una di queste funzionalità sarà il supporto agli schermi ultra-wide, qualcosa che offre solo la versione per PC e sembra che l'Art Director del gioco ne sia rimasto molto impressionato.Parlando con Geoff Keighley, Hideo Kojima e l'Art Director, Yoji Shinkawa, hanno discusso della porting PC. Shinkawa l'ha esaltato usando un parallelo interessante, dicendo che i nuovi aggiornamenti, in particolare il supporto agli schermi ultra-wide, hanno dato al gioco ancora più profondità. Shinkawa ha detto che la versione per PS4 era ... Leggi su eurogamer

