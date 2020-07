Death Stranding, l'ultima fatica di Hideo Kojima, approda oggi su PC (Di martedì 14 luglio 2020) L'epopea di Death Stranding, nata, sfidando ogni definizione di genere dalla mente visionaria di Hideo Kojima e realizzata dal team Kojima Productions, dopo essere stata accolta e acclamata dalla critica mondiale, attraverso un comunicato stampa annuncia oggi l'uscita per PC ed è disponibile in tiratura limitata nella versione speciale retail a un prezzo di €69.99 e in versione digitale standard sulle piattaforme Steam e Epic Games Store a un prezzo di €59.99.Pubblicato in tutto il mondo da 505 Games, Death Stranding viene rilasciato oggi con nuove funzionalità e contenuti giocabili, disponibili esclusivamente per i giocatori PC. Tra questi, il supporto ai display ultra-wide, un frame rate elevato, supporto alla ... Leggi su eurogamer

