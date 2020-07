De Vito: da oggi seduta Assemblea Capitolina in modalità mista (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “In attesa del completo ripristino delle modalita’ ordinarie di svolgimento delle sedute d’Aula, a partire da oggi e fino al 31 luglio prossimo, sara’ possibile seguire le sedute del Consiglio Comunale in modalita’ ‘mista’. Una disposizione condivisa con l’Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che integrera’, con un nuovo articolo, la disciplina sullo svolgimento in audio-video conferenza delle riunioni dell’Assemblea”. E’ quanto dichiara il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. “A seguito della verifica da parte degli Uffici e del Segretariato in merito alla fattibilita’ della nuova modalita’ di lavoro garantiremo infatti, a partire da ... Leggi su romadailynews

Campidoglio, De Vito: da oggi sedute in modalità mista

“A seguito della verifica da parte degli Uffici e del Segretariato in merito alla fattibilità della nuova modalità di lavoro garantiremo infatti, a partire da oggi e per la prima volta, lo svolgimento ...

