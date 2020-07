De Priamo: Raggi spieghi come intende pianificare smaltimento rifiuti nei prossimi mesi (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Tra le tante rivoluzioni annunciate dai 5 Stelle e dalla sindaca, nonostante lo slogan ‘il vento sta cambiando’, i romani attendono ancora quella che riguarda i rifiuti. Oltre ai continui disservizi e alla differenziata mai decollata, e’ arrivata anche la notizia del sequestro del Tmb di Rocca Cencia da parte dei Carabinieri del Noe su richiesta della Procura. Secondo gli inquirenti all’interno dell’impianto ‘veniva effettuata una produzione di rifiuti difforme’ rispetto alle quantita’ in grado di sopportare.” “L’Ama fa sapere che il Tmb e’ regolarmente funzionante ma il problema e’ che per metterlo in regola ci vorranno degli interventi, e se Rocca Cencia- come accadde per il Tmb di Malagrotta- non lavorera’ a pieno regime la ... Leggi su romadailynews

Che supplì e pizzette siano buoni non c’è dubbio ma da qui a presentarli come “spese di rappresentanza” ce ne vuole. Eppure è questo quello che è accaduto all’Ipa, l’Istituto di Previdenza e Assistenz ...

Roma, De Priamo-Angelilli (Fdi): mozione sgombero Castel Romano

Roma, 9 lug. (askanews) - "Oggi presenteremo una mozione urgente in assemblea capitolina per chiedere alla Raggi l'immediato sgombero del campo rom di Castel Romano. L'ordinanza emessa in questi giorn ...

