De Luca sbatte i pugni: “Vietate l’ingresso in Italia agli americani” (Di martedì 14 luglio 2020) “Dall’elenco dei Paesi dai quali deve essere vietato l’ingresso in Italia mancano gli Stati Uniti e altri Paesi dell’America Latina dove abbiamo livelli di contagio pericolosissimi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, secondo cui “lo Stato Italiano deve essere più consapevole di quanto non lo sia stato nell’ultimo mese dei pericoli che si moltiplicano quando apriamo l’Italia a tutti gli altri Paesi del mondo. Dobbiamo essere estremamente attenti e sapere che un contagio che arriva dall’esterno rischia di determinarne decine di altri”. Leggi su sportface

La Samp ribalta l’Udinese e la aggancia a quota 35. Quagliarella torna al gol

Udinese e Sampdoria cercano di rafforzare le convinzioni salvezza. Luca Gotti sceglie Nestorovski al fianco di Lasagna, Ranieri (squalificato, in panchina Benetti) risponde con Ramirez e Quagliarella ...

