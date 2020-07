De Luca azzanna Salvini: “Lanzichenecco che offende i meridionali” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non si lascia sfuggire l’occasione per stuzzicare il leader della lega Matteo Salvini: “Abbiamo approvato un piano per la gestione dei rifiuti solidi urbani”, dice De Luca, “che non esisteva in Campania. Lo abbiamo fatto nei termini ambientalmente più sostenibili, rifiutando l’ipotesi di altri tre o quattro termovalorizzatori, proposti da un esponente politico lanzichenecco di Milano che ogni tanto viene in Campania a offendere i meridionali, tanto per non perdere il vizio. Proponiamo di realizzare 15 impianti di compostaggio”, aggiunge De Luca, “di eliminare le ecoballe: abbiamo completato il lavoro di bonifica delle discariche. Oggi ... Leggi su anteprima24

LUCA PELAGATTI In questi casi è sempre difficile capire cosa possa essere successo, comprendere come mai, in un lampo, quel cane che da sempre vive con noi e che resta sempre il nostro cucciolo sia sc ...

Sfumature e contraddizioni dell'animo umano

Luca, infatti, diventa il mostro che azzanna Emma con parole indicibili, la umilia e, così facendo, la inchioda. “Non servi a niente, solo a far diventare le persone infelici… Ma perché non ti butti ...

