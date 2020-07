Ddl omofobia, ok in Commissione al testo base. Sorpresa Forza Italia: si astiene «in segno di apertura» (Di martedì 14 luglio 2020) Il Ddl Zan sull’omofobia ha superato il primo step del suo iter di approvazione. Primo passo di un percorso ancora lungo. La Commissione Giustizia della Camera ha infatti adottato il testo base, su cui i gruppi presenteranno gli emendamenti. Se erano scontati i voti a favore della maggioranza e quelli contrari di Lega e FdI, ha suscitato qualche Sorpresa l’astensione di Forza Italia, che non ha partecipato al voto «in segno di apertura». apertura che, però, sarebbe subordinata a determinate condizioni, tra le quali una potatura del testo che manterrebbe quindi solo la parte di contrasto alla violenza di genere, eliminando gli articoli riguardanti la sensibilizzazione ... Leggi su open.online

