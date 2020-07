DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 15 luglio: Can giudica i piatti preparati da Mevkibe (Di martedì 14 luglio 2020) Ventiseiesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La serie turca di Canale 5 che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir sta ricevendo una serie di consensi positivi da parte del pubblico italiano. Inoltre la soap opera ha raggiunto dei livelli d’ascolti superiori a quelli della prima serata. Le anticipazioni della nuova puntata in onda il 15 luglio 2020, svelano che verrà organizzato il catering vegano per tutti i dipendenti della Fikri Harika impegnati a lanciare i prodotti biologici di Levent. Mevkibe appena scoprirà del nuovo progetto che coinvolge pure Aysun, diventerà furiosa proponendosi come cuoca. Mevkibe furiosa a causa della ... Leggi su kontrokultura

