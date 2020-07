Dalle passerelle tv alla politica, lo scienziato Lopalco si candida: “Sempre stato del Pd…” (Di martedì 14 luglio 2020) La confessione di Stefano Lopalco è liberatoria. “Voglio darle uno scoop: quando lavoravo a Stoccolma sono stato presidente di un circolo Pd, che fondammo con i miei amici italiani all’estero e chiamammo ‘Sinistra sottozero’. Dato il luogo e il periodo, ci stava”. L’aneddoto, che l’epidemiologo non vedeva l’ora di raccontare all’Adnkronos Salute, arriva nel giorno dell’annuncio di volersi candidare alle elezioni regionali pugliesi nella lista civica del governatore Michele Emiliano. Io, da sempre di sinistra… “Eravamo a Stoccolma, intorno al 2010 – spiega lo scienziato – e con i miei amici italiani ci incontrammo perché avevamo tutti questa voglia di rappresentare l’Italia e di tenere un ... Leggi su secoloditalia

