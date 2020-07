Dalla Spagna: “La Roma ha rifiutato un’offerta da 35 milioni per Zaniolo, dal Barcellona” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Barcellona starebbe seriamente pensando di acquistare il talento italiano Nicolò Zaniolo, colonna portante del centrocampo della Roma di Paulo Fonseca e fra i migliori prospetti nostrani. Il portale iberico Don Balon ha proposto infatti certezze sull’interesse del club catalano nei confronti del centrocampista azzurro, annunciando peraltro l’avanzamento di una prima offerta da 35 milioni, ricevuta recentemente Dalla società capitolina. La Roma avrebbe rifiutato tale offerta del Barcellona, chiedendone esattamente 10 milioni in più, quindi 45 complessivi. La veridicità di queste indiscrezioni non è stata confermata nè smentita dalle parti, nè tantomeno da giornalisti italiani, seppur sembra prematuro poter ... Leggi su sportface

