Dal Portogallo: accusa di frode fiscale per il Benfica e il patron Filipe Vieira (Di martedì 14 luglio 2020) Il Benfica e il presidente del club, Luis Filipe Vieira, unitamente allla società che gestisce il club e quello che possiede lo stadio, sono stati incriminati dalla giustizia portoghese per evasione fiscale. Secondo quanto filtra dal quotidiano portoghese A Bola, il caso riguarda pagamenti per un importo di 1,8 milioni di euro nel 2018 a un fornitore di servizi informatici per lavori mai effettuati. La Procura ha confermato solo l’esistenza di un’indagine relativa a fatti che possono costituire un reato di frode fiscale mentre fonti della magistratura hanno rivelato che l’accusa coinvolge una persona e due società. FOTO: Twitter ufficiale Benfica L'articolo Dal Portogallo: accusa di ... Leggi su alfredopedulla

Sotto il titolo «In Deutschland tabu», l'ultimo numero di German Foreign Policy racconta, unico media tedesco, una vicenda che ha dell'incredibile: le pressioni che le élites politiche e istituzionali ...

Continua a far discutere in Inghilterra l'ammissione del Manchester City in Champions, ricorso accolto dal Tas di Losanna dopo l'iniziale esclusione per due anni dalle competizioni europee. Una decisi ...

