Dal bonus bici a quello per le vacanze: ecco gli incentivi non attivi e quelli esauriti (Di martedì 14 luglio 2020) Quali sono i bonus non attivi e quelli esauriti? Il punto del Corriere della Sera. ROMA – Quali sono i bonus non attivi e quelli esauriti? Il punto lo fa il Corriere della Sera che precisa come molte delle misure non hanno ancora visto la luce o sono esaurite con gli italiani che resteranno con la bocca asciutta. bonus bici Chi ancora non ha visto la luce è sicuramente il bonus bici. Lo scontro tra Mit e Ministero dell’Ambiente ha ritardato la misura. Nei prossimi giorni dovrebbe essere attivato il portale per richiedere il beneficio massimo di 500 euro che copre il 60% degli acquisti. Per questa misura sono stati stabiliti 120 milioni. A questi si ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : Migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari che hanno lottato contro il virus ora sono traditi dal governo.… - NewsMondo1 : Dal bonus bici a quello per le vacanze: ecco gli incentivi non attivi e quelli esauriti - dgsoftwa19 : RT @MercurioPsi: 'Bonus ad #ATAC per NON viaggiare' (oggi su @tempoweb). Nel singolo mese di Marzo 2020 ATAC ha ricevuto dal Comune 5? un '… - pierraineri : RT @cisl_fplazio: ?? #Sanità #Lazio. Noi reduci #Covid senza premio?? ?? Intervista @tempoweb a uno degli #operatori del #SanCamilloForlanini… - FrancjKicca : RT @MercurioPsi: 'Bonus ad #ATAC per NON viaggiare' (oggi su @tempoweb). Nel singolo mese di Marzo 2020 ATAC ha ricevuto dal Comune 5? un '… -