Dal 24 agosto Gabriella Vacca in Sky Italia come Chief Technology Officer (Di martedì 14 luglio 2020) Sky Italia è felice di annunciare l’ingresso in azienda di Gabriella Vacca, che a partire dal 24 agosto assumerà il ruolo di Chief Technology Officer a diretto riporto dell’amministratore delegato, Maximo Ibarra.Nell’ambito di una organizzazione sempre più integrata anche a livello di gruppo, Gabriella Vacca assumerà inoltre la responsabilità della struttura di... Leggi su digital-news

Ultime Notizie dalla rete : Dal agosto Virus, Macron: «Mascherine obbligatorie al chiuso dal 1° agosto, pronti a una eventuale seconda ondata» Il Messaggero Il 27 settembre il via dei campionati ma il vero nodo da sciogliere è il format

Il presidente del Crl Baretti: «Tutto dipende ancora dal virus, presto per capire come gestiremo i gironi». Confermati premi economici per l’utilizzo dei giovani: contributi a Pirati, Castellana e Pog ...

Energia,la speculazione spinge la CO2 ai massimi da 14 anni

Non si ferma la corsa al rialzo della CO2. I diritti di emissione di anidride carbonica – in pratica i permessi per inquinare – hanno superato 30 euro per tonnellata portandosi ai massimi da 14 anni s ...

