Dal 14 luglio scatta il nuovo Dpcm sul Covid, ecco le nuove restrizioni (Di martedì 14 luglio 2020) Mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi, controlli, voli vietati per 13 paesi. ecco tutti i nuovi divieti che entreranno in vigore dal 14 luglio. Forse molti aspettavano il 14 luglio come la data in cui ci saremmo finalmente liberati dalle norme anti-Covid. Ma con la recente scoperta di focolai sparsi nel Belpaese, il Governo si è visto … L'articolo Dal 14 luglio scatta il nuovo Dpcm sul Covid, ecco le nuove restrizioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - GiovanniToti : Il Ministro De Micheli aveva promesso ai sindaci liguri che dal 10 di luglio si sarebbe marciato in tutte le… - Agenzia_Ansa : Discoteche, voli e congressi: verso la proroga delle chiusure dal 14 al 31 luglio. Resta in vigore l'obbligo di por… - lecittainfesta : RT @la_Biennale: 12 capolavori del passato tornano sul grande schermo per un imperdibile appuntamento settimanale: dal 24.07 al 30.08 la nu… - axelvassallo : RT @ivancotroneo1: #Repost @A_Calascibetta with make_repost ··· Non perdere il nuovo numero di #StyleMagazineItalia, in edicola dal 15 lugl… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal luglio Coronavirus, restrizioni estese al 31 luglio. Proroga emergenza al 31 ottobre Il Sole 24 ORE Va in ogni città e Paese del mondo a raccogliere storie da raccontare

MILANO -Goffredo Palmerini intraprende un nuovo viaggio attraverso la penisola, dal Salento al Piemonte; e oltreconfine, a New York, a Montreal, raccontandoci avvenimenti, paesaggi, figure prestigiose ...

L’Orchestra di Padova e del Veneto anima i luoghi simbolo di Padova

Un’estate in musica che vede il coinvolgimento di alcune eccellenze nazionali nel campo della cultura, da Fazioli a Rai 5, in attesa della nuova Stagione concertistica. Dopo mesi di forzata inattività ...

MILANO -Goffredo Palmerini intraprende un nuovo viaggio attraverso la penisola, dal Salento al Piemonte; e oltreconfine, a New York, a Montreal, raccontandoci avvenimenti, paesaggi, figure prestigiose ...Un’estate in musica che vede il coinvolgimento di alcune eccellenze nazionali nel campo della cultura, da Fazioli a Rai 5, in attesa della nuova Stagione concertistica. Dopo mesi di forzata inattività ...