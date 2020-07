Da Milano: "Pressing dell'Everton per Allan. Sul brasiliano anche l'Atletico" (Di martedì 14 luglio 2020) Il Napoli sa che a fine stagione potrebbe cedere Allan e sono già diversi i club interessati al calciatore brasiliano. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli sa che a fine stagione potrebbe cedere Allan e sono già diversi i club interessati al calciatore brasiliano. Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, fa sapere che è continuo il press ...

Carlo Capasa: «Mai come ora abbiamo saputo fare sistema»

Dagli scenari sul settore alle attese per la prima Milano Digital fashion week (vedere articolo in pagina). Carlo Capasa non si è sottratto a nessun tema nell’intervista trasmessa ieri in diretta alle ...

