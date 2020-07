Da Made in Sud Stefano de Martino commenta il gossip dell’estate: non è vero niente (Di martedì 14 luglio 2020) E’ andata in onda il 13 luglio 2020 una nuova puntata di Made in Sud e dal programma di rai 2 sono arrivate delle novità in merito a quello che tutti considerano il gossip dei gossip di questa estate 2020. Stefano de Martino si sa, è il conduttore di Made in Sud ed è al centro di questo fastidioso, almeno per i protagonisti, triangolo d’amore. Il conduttore dimostra di non avere niente da nascondere e lo fa decidendo di ironizzare, grazie anche ai comici del programma, su quello che sta succedendo. Del resto dai social in questi giorni ha sempre negato ogni notizia relativa al suo possibile flirt con Alessia Marcuzzi, cosa negata per altro, anche da Belen Rodriguez. La bella argentina infatti ha smentito con un post sui social, di aver ... Leggi su ultimenotizieflash

tempoweb : #DeMartino, #Belen e... cosa gli scappa a #MadeinSud - APAudiovisivi : ASCOLTI TV – Prime Time: Rai 1 – Il Giovane Montalbano 2 21.2%; Canale 5 - Appuntamento con l’Amore 9.7%; Rai 2 - M… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 13 LUGLIO 2020: IL GIOVANE MONTALBANO, MADE IN SUD, APPUNTAMENTO CON L'AMORE, QUARTA REPUBBLICA, OGNI MA... http… - valins81 : IL GENIO DELL’IMITAZIONE AL FEMMINILE DI MADE IN SUD VINCENZO DE LUCIA! Oggi sul golfo24 la mia intervista -