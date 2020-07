Cristiano Ronaldo jr nei guai: scatta l’indagine per la famiglia (Di martedì 14 luglio 2020) Cristiano Ronaldo jr, un video postato sui social fa scattare un’indagine verso l’intera famiglia in vacanza. Ecco cosa è successo col figlio del fuoriclasse portoghese di soli 10 anni. Cristiano Ronaldo junior nei guai, e di conseguenza anche il senior. Secondo quanto infatti riferisce il The Sun, le autorità portoghesi hanno aperto le indagini dopo … L'articolo Cristiano Ronaldo jr nei guai: scatta l’indagine per la famiglia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ha segnato 60 goals in 83 partite con la maglia della Juventus ?? #UCL | @juventusfc - GoalItalia : Già 18 goal solo nel 2020: Cristiano Ronaldo non si ferma più e adesso mette Immobile nel suo mirino ???? [… - repubblica : Ronaldo, il figlio Cristiano jr guida una moto d'acqua: polizia apre indagine [aggiornamento delle 19:48] - qingdiogo69 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo & Benzema, 2014 ???? - Celcius63 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo & Benzema, 2014 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Cristiano, missione quinta Scarpa d'Oro: servono 7 gol in 6 gare La Gazzetta dello Sport Serie A: l'Inter balza al secondo posto; la Juventus difende lo scudetto

La 32esima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria dell’Inter a San Siro contro il Torino con per 3 a 1. Vittoria che ha permesso ai nerazzurri di balzare al secondo posto della classifica, ...

SERIE A – Atalanta-Brescia inaugura la 33ª, Guida al “Via del Mare”: programma e arbitri

Arbitro napoletano per Lecce-Fiorentina. La sfida di domani sera al Via del Mare è stata affidata al signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, in campo in altri cinque match ufficiali dei ...

La 32esima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria dell’Inter a San Siro contro il Torino con per 3 a 1. Vittoria che ha permesso ai nerazzurri di balzare al secondo posto della classifica, ...Arbitro napoletano per Lecce-Fiorentina. La sfida di domani sera al Via del Mare è stata affidata al signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, in campo in altri cinque match ufficiali dei ...