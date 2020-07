Cristiano Ronaldo, il figlio guida una moto d’acqua a 10 anni: aperta inchiesta (Di martedì 14 luglio 2020) Bisogna avere 18 anni e una patente per guidare una moto d’acqua ma il figlio di Cristiano Ronaldo, che di anni ne ha 10, si trovava comunque alla guida del mezzo nelle acqua di Madeira. A condividere sui social il video che immortala la corsa del ragazzino, prima la sorella del campione e poi lo stesso papà Cristiano, salvo eliminarlo subito dopo. Ma il “danno” era ormai fatto e in molti lo avevano salvato per poi ripostarlo. Ora per il giocatore potrebbe arrivare una multa da 300 a 3 mila euro. Appena in possesso delle immagini, la Guardia Costiera ha aperto un’indagine. Molti i commenti accanto al video postato dalla sorella di Ronaldo. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano

