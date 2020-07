COVID: l’obiettivo di distribuire il vaccino senza completare la sperimentazione (Di martedì 14 luglio 2020) Il vaccino più promettente contro il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19, quello di AstraZeneca e dell’Università di Oxford e “sponsorizzato” da Bill Gates, non blocca il contagio sull’uomo ma riduce la malattia a un po’ di tosse e mal di gola: per spuntare le unghie al virus ci vuole una doppia dose, il che aumenta costi e tempi dell’operazione. Lo scrive oggi La Stampa in un articolo a firma di Paolo Russo, specificando che proprio per questo l’Unione Europea ha intenzione di chiedere all’agenzia europea del farmaco (l’EMA) di dare comunque il via libera alla somministrazione del vaccino alle fasce più esposte della popolazione mentre è ancora in corso la fase 3 della sperimentazione. COVID: ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (COVID: l’obiettivo di distribuire il vaccino senza completare la sperimentazione) Playhitmusic -… - Nonnepossopi1 : RT @sebaquila: L'obiettivo Chiaro è Far Parlare di COVID, FOCOLAI, CREARE CONFLITTI, mantenere viva la Paura è legittimare Leggi Speciali..… - MassimoMorland1 : Pensavo fosse tutto falso ma non lo è, ho sbagliato'. Sono queste le ultime parole dell'uomo che aveva partecipato… - AboutPharmaHPS : Il virtual training in agenda il 28 ottobre ha l’obiettivo di stimolare una riflessione sulle competenze strategich… - GruppoLegaER : ?? FOCOLAI #COVID IN EMILIA ROMAGNA ?? LA REGIONE CONTINUA A FARE POCHISSIMI TAMPONI Il numero di tamponi continua… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID l’obiettivo La Germania post Covid-19 e il futuro di Angela Merkel Policymakermag