Covid, la Campania è di nuovo virus free: nessun caso positivo su 1.098 tamponi (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: nessun positivo su 1.098 tamponi (in totale i positivi sono 4.779 su 304.517 tamponi), nessuna vittima... Leggi su ilmattino

VincenzoDeLuca : ++ 'INGRESSI IN ITALIA DEL TUTTO INCONTROLLATI IN QUESTE CONDIZIONI NON ARRIVEREMO NEANCHE A SETTEMBRE' ++ Leggi… - casertafocus : VERSO LE REGIONALI – Piscitelli a Piana di Monte Verna: le opportunità regionali nel post Covid-19 in Campania - giuseppe_cerr : Oggi #zero #contagi in #Campania @VincenzoDeLuca @Reg_Campania @DPCgov @tgr_campania @CampaniaNews @campanianews_… - trekking_tv : Covid-19, bollettino unità di crisi Regione Campania - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid, la #campania è di nuovo virus free: nessun caso positivo su 1.098 tamponi -