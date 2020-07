Covid, il bollettino della Calabria: '31 positivi, più 26 migranti'. Bufera sui social (Di martedì 14 luglio 2020) La Calabria dà i dati giornalieri sul coronavirus , ed esplode la polemica. Mentre si parla ancora dei migranti positivi al Covid-19 sbarcati sulle coste calabresi, la Regione nel suo consueto ... Leggi su leggo

OndeFunky : Oggi in un negozio: “Si tolga pure la mascherina, mica dobbiamo morire”. In effetti la indosso proprio per evitarlo… - cmnewsit : Reggio: GOM. Covid, Bollettino del 13 luglio - EcoLunigiana : #MassaCarrara - Ecco l’aggiornamento settimanale – da lunedì 6 luglio a lunedì 13 luglio 2020 – sui casi di Coronav… - DavidBlack1980 : RT @neXtquotidiano: #Zangrillo: 'È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid' In Lombardia invece e purtroppo di Covid si contin… - giannettimarco : RT @leggoit: #Covid, il bollettino della #Calabria: «31 positivi, più 26 migranti». Bufera sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus:Veneto,forte aumento persone in isolamento, +129

(ANSA) - VENEZIA, 14 LUG - Forte aumento delle persone in isolamento fiduciario in Veneto nelle ultime ore (+129), ma crescita limitata di positivi al Coronavirus (+9) e diminuzione dei ricoveri osped ...

Zangrillo e l’emergenza Coronavirus finita da due mesi

“I cittadini hanno bisogno di verità: se dichiarare pubblicamente che il virus in Italia non produce gli stessi problemi di tre mesi fa – spiega il medico ricordando le polemiche dopo le sue prime dic ...

