Covid e salute mentale. Mai più manicomi (Di martedì 14 luglio 2020) L’emergenza da coronavirus ha prodotto pesanti conseguenze sulla vita di tutti i cittadini e la crisi economica e occupazionale che si profila alimenterà i danni sociali. Effetti certamente più gravi per le persone con sofferenza mentale, per i più anziani, per le persone con disabilità e con malattie croniche, per i detenuti e per tutte le persone “rinchiuse in istituti”. Effetti resi ancor più duri dai tagli alla sanità e alle politiche sociali di questi anni. In questa emergenza abbiamo … Continua L'articolo Covid e salute mentale. Mai più manicomi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

