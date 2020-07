Covid, dai Balcani al Mediterraneo: l’Italia è sotto assedio (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo tre mesi di lockdown ed enormi sacrifici, l’Italia è riuscita ad appiattire la curva epidemiologica del coronavirus. I reparti di terapia intensiva, fino a poco tempo fa presi d’assalto da pazienti in condizioni critiche, si sono finalmente svuotati. I contagi sono diminuiti e i decessi ridotti al minimo. Gli esperti hanno tuttavia più volte … Covid, dai Balcani al Mediterraneo: l’Italia è sotto assedio InsideOver. Leggi su it.insideover

fattoquotidiano : Sono una cinquantina i nuovi esposti presentati in procura a Bergamo dai familiari delle vittime di Covid... [Conti… - piersileri : In questi giorni siamo alle prese con decisioni per la gestione delle persone dai paesi extra Ue e i #focolai sul t… - ClaudioBortolin : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @ArenaGiletti Giletti forse faceva un lavoro degno ma dal COVID in poi ha preso deg… - TizianoPesce : RT @TechSoupItalia: #TechSoupSurvey DI CHE TECNOLOGIA HA BISOGNO LA TUA NON PROFIT NELL'ERA COVID-19? Continua fino al 17 luglio la surve… - julyah4 : RT @nomoremaya: -