Covid-19, zero nuovi positivi in Campania: il dato odierno (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha emanato da poco il bollettino odierno. Si torna a toccare quota zero positivi dopo l’altalena degli ultimi giorni. Buone notizie dunque, guardando anche il numero dei decessi (0) e dei guariti (1). Di seguito il quadro completo: positivi del giorno: 0 Tamponi del giorno: 1.098 Totale positivi: 4.779 Totale tamponi: 304.517 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.095 (di cui 4.095 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate ... Leggi su anteprima24

A Piacenza altra giornata da “doppio zero” sul fronte Covid. Da due settimane nella nostra provincia non si registrano decessi per il virus, e, per il secondo giorno consecutivo, neppure nuovi ...

Speranza: “Nuovo Dpcm per prorogare le misure fino al 31 luglio”

La fase di emergenza «non è superata», anche se ancora non c’è una decisione del governo sulla proroga delle misure straordinarie e, in ogni caso, sarà il Parlamento a pronunciarsi. Roberto Speranza p ...

