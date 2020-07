Covid 19, stato di emergenza prorogato fino al 31 luglio: ecco le principali regole (Di martedì 14 luglio 2020) Con un nuovo Dpcm il Governo proroga lo stato di emergenza Covid 19 fino al 31 luglio: resta l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, ancora stop a fiere, sagre e discoteche. Attesa oggi in Parlamento la presentazione da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, del nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio le misure … Leggi su 2anews

