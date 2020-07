Covid-19, oltre i polmoni: ecco tutti i sintomi e le complicanze (Di martedì 14 luglio 2020) (foto: Bsip via Getty Images)Cuore, cervello, reni, metabolismo: oltre ai polmoni, tanti sono gli organi e i distretti corporei colpiti dal nuovo coronavirus. E ormai abbiamo raccolto diversi dati su queste manifestazioni e complicanze cliniche. Oggi un gruppo di ricerca della Columbia University Irving Medical Center ha analizzato tutte le prove disponibili fino ad oggi e hanno messo a fuoco le complicanze più diffuse e importanti associate a Covid-19 nei pazienti più gravi, dato che non tutti le hanno (molti sono asintomatici). Uno dei problemi principali riguarda la formazione di coaguli nel sangue che possono essere molto pericolosi, causando in qualche caso ictus. I risultati sono pubblicati su Nature Medicine. Quei pericolosi coaguli di sangue Le trombosi sono ... Leggi su wired

