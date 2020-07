Covid-19, il tennista Dimitrov è guarito e ringrazia i medici sui social (Di martedì 14 luglio 2020) Covid-19, il tennista bulgaro Grigor Dimitrov ha ricevuto la notizia della guarigione: in un messaggio lanciato sui social ringrazia i medici che si sono presi cura di lui. Il tennista bulgaro, numero 19 al mondo, aveva contratto il virus lo scorso 21 giugno, in occasione della sua partecipazione al torneo benefico organizzato dal campione Novak … L'articolo Covid-19, il tennista Dimitrov è guarito e ringrazia i medici sui social proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

beppe71292663 : @Corriere martedì 23 giugno 2020 14:18 tennista trovato positivo un clamore universale gridato ad alta voce Djokov… - kesause : Il #Covid_19 causa anche emorroidi, ragadi anali ed il ginocchio del tennista -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tennista

Simona Halep guida un tabellone con undici giocatrici tra le prime 27 al mondo e Cut Off con la numero 69 della classifica WTA. L’Entry List dei 31^ Palermo Ladies Open, in programma dall’1 al 9 agost ...Undici giocatrici tra le prime 27 al mondo e cut off con la numero 69 della classifica WTA. L’entry list dei 31esimo Palermo Ladies Open, in programma dall’1 al 9 agosto, conferma le aspettative per i ...