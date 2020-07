Costanza Caracciolo, festa a sorpresa per Bobo Vieri: 'L'abbiamo preso in giro per giorni..' (Di martedì 14 luglio 2020) organizza una festa a sorpresa per Bobo Vieri . L'ex velina, per i 47 anni del marito, ha chiamato a raccolta gli amici più cari per un party a bordo piscina. Leggi anche > L'idea di Costanza, come ha ... Leggi su leggo

zazoomblog : Christian Vieri e Costanza Caracciolo grandi festeggiamenti per il compleanno di Bobo - #Christian #Vieri… - zazoomnews : Christian Vieri e Costanza Caracciolo grandi festeggiamenti per il compleanno di Bobo - #Christian #Vieri… - gossipn60139485 : Christian Vieri compie 47 anni, Costanza Caracciolo lo festeggia così ? - gossiparaaah : Christian Vieri compie 47 anni, Costanza Caracciolo lo festeggia così ? - gossipnewsgoss1 : Christian Vieri compie 47 anni, Costanza Caracciolo lo festeggia così ? -