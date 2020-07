Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul Coronavirus del 14 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) I numeri Coronavirus 14 luglio ci dicono che nelle ultime 24 ore si è assistito a un calo significativo dei contagi rispetto alla giornata di ieri. I nuovi pazienti a cui è stato diagnosticato il Coronavirus sono ancora sopra quota 100, anche se di poco. I dati sul Coronavirus in Italia diffusi dal ministero della Salute ci dicono infatti che i nuovi pazienti Covid positivi sono 117 (55 in meno rispetto alla giornata di ieri), mentre i nuovi decessi sono 17, superiori questa volta ai 13 morti fatti registrare ieri. Con i dati aggiornati di oggi, i casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo

