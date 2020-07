Cosa c’è da sapere sulla missione Hope degli Emirati Arabi verso Marte (Di martedì 14 luglio 2020) HopeIl suo nome è beneaugurante: Hope, cioè speranza. Si tratta della missione dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti – la prima nel suo genere nel paese asiatico – con destinazione Marte. A differenza dei rover che da tempo scorrazzano sulla superficie del pianeta rosso, Hope rimarrà però più in alto, in orbita, dove avrà l’oneroso compito di studiare la composizione dell’atmosfera marziana, in particolare i livelli di ossigeno e idrogeno. Se tutto dovesse andare per il verso giusto – Cosa mai scontata quando si tratta di raggiungere Marte, dato che il tasso di fallimento delle missioni si attesta a ... Leggi su wired

