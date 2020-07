Cosa cambia con il nuovo Dpcm di oggi, 14 luglio: arrivano le nuove norme anti-contagio (Di martedì 14 luglio 2020) Dpcm 14 luglio Cosa cambia: dai voli alle discoteche Da oggi, martedì 14 luglio, scadono le norme anti-contagio approvate dal governo lo scorso 11 giugno per contenere l’epidemia di Coronavirus. L’esecutivo si prepara a prorogare le restrizioni e i divieti necessari a evitare il propagarsi dei contagi: oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà in Parlamento il nuovo Dpcm e le misure che dovrebbero rimanere in vigore fino a fine mese. Si va verso una proroga della chiusura per quelle discoteche che non dispongono di spazi all’aperto: se ne parlerà solo a fine luglio. Rinnovati anche gli obblighi che impongono il ... Leggi su tpi

fanpage : Cosa cambia con il nuovo Dpcm di oggi, #14luglio: arrivano le nuove norme anti-contagio: - MatteoRichetti : Ogni 15 giorni cambia idea e sostiene il contrario di ciò che aveva dichiarato. Ma da quando il #Premier decide cos… - LisadaCa : RT @angyco888: 14 ragazzi si sono sentiti male dopo aver degustato le pietanze della pizzeria Sorbillo a Napoli. La metà di loro è finita i… - Silvana22948848 : RT @angyco888: 14 ragazzi si sono sentiti male dopo aver degustato le pietanze della pizzeria Sorbillo a Napoli. La metà di loro è finita i… - LuciaBusato : RT @angyco888: 14 ragazzi si sono sentiti male dopo aver degustato le pietanze della pizzeria Sorbillo a Napoli. La metà di loro è finita i… -