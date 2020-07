Corrado Passera spiega il “salto di potenza” necessario all’Europa (Di martedì 14 luglio 2020) Viviamo una fase storica drammatica e non abbiamo ancora visto il peggio: si prepara una tempesta sociale e politica che potrebbe investire “non solo l’Europa, non solo il nostro benessere, ma la stessa democrazia” avverte Corrado Passera. Il banchiere, già ministro dello Sviluppo economico in un Leggi su ilfoglio

Viviamo una fase storica drammatica e non abbiamo ancora visto il peggio: si prepara una tempesta sociale e politica che potrebbe investire “non solo l’Europa, non solo il nostro benessere, ma la ...

Europa: il rischio di un compromesso inaccettabile

I compromessi, si sa, per definizione scontentano tutti. Ma permettono anche a ciascuno di tornare a casa propria ed affermare che ha ottenuto, seppur parzialmente, qualcosa di significativo. Il Consi ...

