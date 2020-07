Coronavirus, Zangrillo: “Ma quale emergenza, è finita da 2 mesi e vi spiego perché” (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – Il governo giallofucsia è intenzionato a prorogare lo stato di emergenza per il Coronavirus. Ma c’è ancora in Italia questa emergenza? Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, spiega senza mezzi termini che no, in realtà “è finita da 2 mesi”. Ed è “un mese che in Lombardia non si muore più di Covid”. In un’intervista a Il Tempo, Zangrillo afferma che ormai c’è una situazione del tutto normalizzata negli ospedali. Non solo, adesso secondo il primario del San Raffaele c’è semmai un’altra priorità, quella di occuparsi dei pazienti ricoverati con altre malattie. “Oggi la mia più grande preoccupazione in campo ... Leggi su ilprimatonazionale

