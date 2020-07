Coronavirus, Zangrillo contro lo stato di emergenza: “Crea panico e morte sociale” (Di martedì 14 luglio 2020) Alberto Zangrillo torna a infiammare il dibattito scientifico con le sue dichiarazioni. Ai microfoni del Tempo, infatti, il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano ha detto che il Coronavirus non è più quello di tre mesi fa, non causa gli stessi problemi. “Se dire la verità significa essere irresponsabile, me ne assumo la responsabilità”. Inoltre ha espresso la sua contrarietà per la proroga dello stato di emergenza deciso dal governo Conte. Perché Zangrillo è contro lo stato di emergenza La riflessione di Zangrillo fa leva sul fatto che, secondo lui, non si debba intimorire la popolazione, bensì responsabilizzarla. Ha sottolineato come il buon senso, fatto ... Leggi su quifinanza

fanpage : Zangrillo (San Raffaele): “L’emergenza Covid? È finita da due mesi” - Agenzia_Italia : Per il dottor #Zangrillo l'emergenza #COVID19 è finita da due mesi. - Agenzia_Italia : Per il dottor Zangrillo l'emergenza Covid è finita da due mesi - BarPutin : RT @azangrillo: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi - amangela75 : RT @azangrillo: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi -